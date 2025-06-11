المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط

كتب - محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان من إجراءات حجز شقق مشروع "ديارنا" غدًا الخميس 12 يونيو.

وجرى طرح كراسات الشروط عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.. اضغط هنا

وجاءت تفاصيل التقديم والحجز على النحو التالي:

مقدم الحجز 200 ألف جنيه لجميع الوحدات، ويتم سداد 50% من ثمن الوحدة خلال سنتين قبل الاستلام، و50% على 3 أو 5 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

ويتم الحجز والتقديم عن طريق بنك التعمير والإسكان، علمًا بأن هذه الوحدات لا توجد بها أي شروط، ويمكن لأي مواطن التقديم.

وجاءت أسعار الوحدات على النحو التالي:

القاهرة الجديدة: سعر المتر 20 ألف جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و580 ألف جنيه.

حدائق أكتوبر: سعر المتر 18,900 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و440 ألف جنيه.

العبور الجديدة: سعر المتر 18,700 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و412 ألف جنيه.

مدينة بدر: سعر المتر 18,300 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و360 ألف جنيه.

العاشر من رمضان: سعر المتر 18,100 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و334 ألف جنيه.

مدينة السادات: سعر المتر 17,500 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و257 ألف جنيه.

برج العرب الجديدة: سعر المتر 17,700 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و283 ألف جنيه.

بني سويف الجديدة: سعر المتر 16,800 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و167 ألف جنيه.

طيبة الجديدة: سعر المتر 16,000 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و64 ألف جنيه.

غرب قنا: سعر المتر 15,800 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و38 ألف جنيه.

سوهاج الجديدة: سعر المتر 16,500 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و128 ألف جنيه.

ناصر الجديدة (غرب أسيوط): سعر المتر 16,000 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و64 ألف جنيه.

المنيا الجديدة: سعر المتر 16,600 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و180 ألف جنيه.

حدائق العاصمة: سعر المتر 18,300 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و360 ألف جنيه.

العلمين الجديدة: سعر المتر 19,000 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و451 ألف جنيه.

6 أكتوبر الجديدة: سعر المتر 18,500 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و386 ألف جنيه.

السويس الجديدة: سعر المتر 17,500 جنيه — الشقة 129 مترًا بـ 2 مليون و257 ألف جنيه.

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