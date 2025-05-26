إجراءات ومواعيد استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدء جهاز مدينة القاهرة الجديدة في تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر، بمنطقة أرض المعارض.

وأكد الجهاز إن التسليم سيتم في المنطقة الثانية من المشروع، وتحديدًا لمسلسل رقم (6 و7) بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى مسلسل رقم (3) بالمراحل التابعة للمرحلة الأولى.

ويتم استلام شقق وفقا للإجراءات التالي:

- على العملاء الفائزين بوحدات سكن مصر التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (العنوان: 2 شارع عباس العقاد) لإنهاء إجراءات التعاقد مع البنك.

- ثم التوجه إلى جهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، مصطحبين أصل خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقعة، وذلك لتسجيل بياناتهم على الشبكة واستلام خطاب الموقع لمعاينة الوحدة وتسليمها.

أرقام ومواعيد العمارات:

العمارة رقم 26: يوم الثلاثاء 27 مايو 2025

العمارة رقم 79: يوم الأربعاء 28 مايو 2025

العمارة رقم 111: يوم الخميس 29 مايو 2025

العمارة رقم 81: يوم الأحد 1 يونيو 2025

العمارة رقم 118: يوم الاثنين 2 يونيو 2025

العمارة رقم 98: يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

العمارة رقم 121: يوم الأربعاء 4 يونيو 2025

العمارة رقم 97: يوم الخميس 5 يونيو 2025

العمارة رقم 122: يوم الأحد 15 يونيو 2025

العمارة رقم 116: يوم الاثنين 16 يونيو 2025

العمارة رقم 119: يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

العمارة رقم 48: يوم الأربعاء 18 يونيو 2025

العمارة رقم 49: يوم الخميس 19 يونيو 2025

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