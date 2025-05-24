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فيديو.. "مدبولي" يُسلم عقود شقق سكن لكل المصريين بـ 6 أكتوبر الجديدة

02:43 م السبت 24 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد عبدالناصر:

سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من عقود شقق مبادرة سكن لكل المصريين في مدينة 6 أكتوبر، للحاجزين.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن عدد شقق سكن لكل المصريين وصل إلى مليون و266 ألف وحدة سكنية.

وأضافت أن الصندوق يمول محدودي الدخل بفائدة 8%، و12% لمتوسطي الدخل، في ظل وصول فائدة البنوك لـ 26%، لافتة إلى أن وزارة المالية من خلال الصندوق هي من تتحمل فارق الفائدة.

وأشارت إلى أن الصندوق يدعم الشقق بنسبة تصل لـ 50% من التكلفة، متابعة: وصل حجم التمويل العقاري لـ 85 مليار جنيه، من خلال 22 بنكًا و8 شركات للتمويل العقاري.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء سكن لكل المصريين مدينة 6 أكتوبر مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعي
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