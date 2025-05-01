صور.. وزير الإسكان يتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة موسعة لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذى لكافة مكونات مشروع "حدائق تلال الفسطاط" والذي يقام على مساحة 500 فدان بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، يرافقه اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو وزارة الإسكان.

وتجول المهندس شريف الشربيني، بمختلف مكونات المشروع، سيرًا على الأقدام، بداية بالمنطقة الاستثمارية، ومشروع الأرينا، حيث تقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 131000 م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم (12 مطعما - 4 مولات تجارية - 4 جراجات للسيارات) ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة، وبها المسرح الروماني والنافورة المائية وأعمال تنسيق الموقع، بالإضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.

وانتقل وزير الإسكان لمتابعة سير العمل بالمنطقة الثقافية ومنطقة النهر، وتقع المنطقة الثقافية مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط على طريق صلاح سالم، وتعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسي على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التي تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام، ويشتمل نطاق الأعمال بالمنطقة الثقافية على أعمال البوابة الرئيسية إلى جانب (4 مطاعم وكافتيريات بمسطح مبنى 216 م2، و3 نوافير، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح 26,864 م2)، حيث وجه الوزير بضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية على ضفاف النهر ودفع الأعمال في الزراعات.

كما تفقد وزير الإسكان منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، وهي عبارة عن منطقة ألعاب، و3 مبان خدمية، ومبنى ألعاب أطفال بمساحة 505م2، ومبنى خدمي بمساحة 167م2، ومبنى دورات مياه بمساحة 167م2، وأعمال مرافق وتنسيق الموقع بمساحة 97,238 م2.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمنطقة التلال والوادي: وتنقسم منطقة التلال إلى 3 تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائي (النهر)، وتتدرج في مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 (فندقًا سياحيًا - مباني خدمية - مواقف سيارات - بحيرة صناعية)، ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبري مشاة للربط، وكافتيريا، وشلال، و"تلة الحفائر" الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزارًا أثريًا سياحيًا ثقافيًا متكاملًا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانًا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1 كم بارتفاع 1,5 م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية (الحفائر) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومباني زوار ومطاعم وفراغ خشبي يطل على البحيرة مستعرضًا المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، منطقة الأسواق وهي عبارة عن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من (19 محلًا تجاريًا - مواقف سيارات - بحيرة صناعية - مساحات زراعية - فندق 3 نجوم).

وفي ختام الجولة، وجه وزير الإسكان بدفع عجلة العمل بالمشروع للانتهاء من تنفيذه في موعده وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة له، وإزالة المخلفات أولًا بأول بالموقع، وتكثيف العمالة، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لتنفيذ كل التوجيهات للانتهاء من المشروع.

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