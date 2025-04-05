الإسكان: تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن "الطرح العاشر"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن "الطرح العاشر" بعدد حوالي 15 ألف قطعة بمختلف المساحات بعدد 23 مدينة جديدة لإتاحة فرصة الحجز لأكبر عدد من المتقدمين وتلبية رغبتهم.

وأشار "الشربيني"، في بيان السبت، إلى أن الطرح العاشر يعتبر هو أكبر طرح بجميع مراحل المشروع، وجارٍ التخصيص طبقًا لأولوية وصول التحويلات بالبنك المركزي المصري، ويمكن في نهاية المرحلة منح تيسيرات والسماح بحجز أكثر من قطعة بالمبالغ المتبقية طبقًا للمتاح بالمرحلة العاشرة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه سبق طرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن بعدد حوالي 3 آلاف قطعة أرض، ونظرًا لزيادة عدد التحويلات غير المسبوق، تم التوجيه باستيعاب جميع التحويلات، وبناءً عليه تم زيادة عدد القطع المطروحة إلى 15 ألف قطعة أرض.

وقال وزير الإسكان: يعتبر المشروع هو أحد المحاور المهمة لإتاحة الأراضي للمصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات.

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