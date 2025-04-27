وزير الإسكان يترأس "عمومية المقاولون العرب" لاعتماد القوائم المالية والموازنة التخطيطية

كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، اجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023/2024، إلى جانب مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026.

وشهد الاجتماع الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة إلى 10 مليارات جنيه، بدلاً من 9.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.

وخلال كلمته بالجمعية العمومية، استعرض الوزير شريف الشربيني التداعيات الاقتصادية التي شهدها العام المالي 2023/2024 نتيجة التوترات الجيوسياسية واستمرار الصراعات العالمية، والتي انعكست في تباطؤ معدلات النمو، واستمرار مستويات التضخم المرتفعة بوتيرة انخفاض أبطأ من المتوقع، إلى جانب تقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات الشحن وسلاسل التوريد.

وأوضح أن الدولة المصرية، رغم هذه التحديات، واصلت جهودها لاحتواء الآثار السلبية لهذه الأزمات بما يحقق استقرار الاقتصاد الكلي، دعم معدلات النمو، والسيطرة على التضخم.

وأشار الوزير إلى استمرار الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الاستدامة مثل الطاقة المتجددة، تحلية المياه، الإدارة الآمنة للمخلفات وتدويرها، وتحقيق التوافق البيئي.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن شركة "المقاولون العرب" تعد من الكيانات الرئيسية الداعمة لهذه الخطط التنموية، كما تسهم في تعزيز صورة مصر في الخارج عبر تنفيذ مشروعات تنموية بعدة دول أفريقية وعربية.

وشدد على أهمية استثمار الشركة في دعم الكوادر الشابة والكفاءات، مع ضرورة استغلال مواردها بكفاءة للحفاظ على مكانتها الرائدة، لا سيما في ظل خبراتها الطويلة وسجلها الحافل بالإنجازات.

وأوضح الوزير أن نتائج أعمال الشركة خلال عام 2023/2024 أظهرت تنفيذ 121 مشروعًا، مع تحقيق نمو في قيمة الأعمال المنفذة بنسبة 12.77% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب زيادة حقوق الملكية، واستمرار رفع رأس المال المدفوع من نتائج الأعمال دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء، حيث بلغ إجمالي ما تم سداده من زيادات رأس المال خلال السنوات الخمس الماضية نحو 2.75 مليار جنيه. كما أشار إلى مساهمة الشركة في توفير فرص عمل لحوالي 59 ألف عامل.

وفي ختام كلمته، أشاد الوزير بالمجهودات المبذولة من الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها، مؤكدًا حرص الدولة على دعم استدامة نجاحها باعتبارها إحدى أهم شركاتها الوطنية التي تساهم بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس

"هنعوض خسارتنا المائية".. خبير يكشف تأثير مياه الأمطار خلال موسم 2025 على مصر