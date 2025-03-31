60 ألف شقة في 23 مدينة.. تفاصيل مشروع ديارنا لمتوسطي الدخل

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في تنفيذ 60 ألف شقة ضمن مشروع جديد تحت مسمى ديارنا لمتوسطى الدخل.

وجاءت تفاصيل ومواصفات المشروع على النحو التالي:

- تم البدء في التخطيط وتنفيذ نحو 60 ألف وحدة سكنية بعدد 2310 عمارات-

- المشروع موجه لمتوسطي الدخل، تحت مسمى "ديارنا"، وذلك في 23 مدينة جديدة.

- يتضمن المشروع نموذجي عمارات A وB وعمارات.

- النموذج A يتكون من: (دور أرضي + 5 أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على 3 غرف نوم منها غرفة ماستر.

- الوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة مصعد واحد، وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة بواقع 24 وحدة بالعمارة من 117 م2 إلى 132 م2 للوحدة.

- يوجد وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة 153 م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (111) م2 لكل وحدة.

- عمارات النموذج B تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة "بواقع 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر.

- و13 وحدة تحتوي على عدد 2 غرف نوم منها غرفة ماستر"، والوحدات تشطيب كامل وبها أيضًا مصعد واحد.

- تتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة على 24 وحدة بالعمارة من (105) م2 إلى (135) م2 للوحدة.

- بالإضافة إلى وحدتين Penthouse بدور الرووف بمساحة 145 م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف 95 م2، و(155)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (115)م2".

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