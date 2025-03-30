قطع فوري للمرافق.. جهاز الشيخ زايد يحذر المواطنين من البناء المخالف

كتب- محمد عبدالناصر:

حذر جهاز مدينة الشيخ زايد جميع المواطنين وأصحاب الأراضي من أي أعمال بناء أو إنشاءات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت المهندسة مروة حسين، أنه سيتم تنفيذ حملات مكثفة لرصد وضبط أي مخالفات على مدار 24 ساعة، مع اتخاذ إجراءات فورية تشمل قطع المرافق ووقف أي أعمال تتم دون تصريح رسمي، وإزالة المخالفات في مهدها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وشددت على رؤساء الأحياء بالمرور المستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالجهاز جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًة على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

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