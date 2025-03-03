المتر بـ 220 ألف.. ننشر أسعار محلات الإسكان في مدينة بدر

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى جهاز مدينة بدر، من بيع عدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية بالمشروعات السكنية، من خلال مزاد علني عقده الجهاز بين المتقدمين.

ووصل أعلى سعر للمتر في المحلات بمساحة 32.5 م2 إلى 220 ألف جنيه، بإجمالي قيمة 7.1 ملايين جنيه للمحل بنشاط سوبر ماركت.

وبلغ أعلى سعر للمتر في الوحدات الإدارية 34 ألف جنيه للمتر المسطح بإجمالي قيمة مليون و20 ألف جنيه.

وشهد المزاد العلني، طرح 17 وحدة إدارية بمساحات تتراوح بين 30 م2 إلى 60 م2، بجانب 3 محلات تجارية بمتوسط مساحات 32.5 م2، وجميعها تقع بالسوق التجاري الكبير بمنطقة سكن العاملين بالمرحلة الأولى (376 عمارة) بالامتداد الشرقي.

المحلات المباعة عبارة عن 3 محلات بمساحة 32.5 م2 للمحل الواحد، أما الوحدات الإدارية فهي 13 وحدة إدارية بمساحات تتراوح بين 30 م2 إلى 60 م2 بالسوق التجاري الكبير بمنطقة سكن العاملين بالمرحلة الأولى 376 عمارة بالامتداد الشرقي.

اقرأ أيضًا:

بدء الحجز في شقق مبادرة بيتك في مصر.. ننشر أسعار جميع الوحدات في 12 مشروعًا

موعد قرعة شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان