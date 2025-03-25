وزير الإسكان يلتقي عددًا من المطورين العقاريين بمدينة سفنكس الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع عدد من المطورين العقاريين ورؤساء الشركات المنفذة لبعض المشروعات بمدينة سفنكس الجديدة، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أن مدينة سفنكس الجديدة تمتلك مقومات كبيرة، كما أنها قريبة من الكتلة العمرانية بمدن غرب القاهرة، مؤكدًا حرصه على دعم جميع المطورين العقاريين والمستثمرين، والعمل على استمرار التواصل معهم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتذليل أي عقبات قد تواجه مشروعاتهم لدفع عجلة العمل على مستوى جميع المدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أن مساحة المدينة وصلت إلى حوالي 73 ألف فدان، حيث تتكون من خمسة قطاعات، باعتبارها مدينة ذكية مستدامة ذات مستوى سكني راقٍ ومميز، بالإضافة إلى الخدمات الرائدة والأنشطة الاستثمارية والسياحية العالمية.

كما يتضمن المخطط الاستراتيجي لمدينة سفنكس الجديدة تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، تعظيمًا لما تمتلكه المدينة من موقع متميز، وقربها من المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، وكذلك مطار سفنكس الدولي، فضلًا عن توافر العديد من شبكات الطرق ووسائل النقل الحديثة، مما يتيح إقامة العديد من الأنشطة والمشروعات.

وأثنى المستثمرون خلال الاجتماع على التيسيرات التي أتاحتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم المستثمرين، مستعرضين عددًا من الأفكار والاقتراحات التي من شأنها دفع عجلة العمل بالمشروعات التي يقومون بتنفيذها بمدينة سفنكس، وتذليل العقبات التي تواجههم خلال مراحل التنفيذ.

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