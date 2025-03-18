مي عبدالحميد تكشف عدد المستوفين للشروط ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 5"

كتب- حسن مرسي:

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل المشروع القومي الجديد الذي يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات مصر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قالت عبدالحميد: "نحن حاليًا في مرحلة الحصر النهائي للأعداد، ولن نعلن رقمًا محددًا حتى الآن، والعدد قد يزيد، وسيكون هناك وحدات في المدن الجديدة والمحافظات، مع أولوية للمتقدمين في إعلان سكن لكل المصريين 5 للحصول على الوحدات التي ستُطرح".

وأضافت عبدالحميد: "سنرسل غدًا رسائل للمواطنين الذين توجد مشكلات في مستنداتهم ضمن إعلان سكن لكل المصريين 5، حيث تم تسجيل 571 ألف مواطنًا على الموقع الإلكتروني، وحتى الآن، هناك 300 ألف مستوفين للشروط من إجمالي 571 ألف متقدم، والباقي سيكون أمامهم فرصة للتظلم خلال فترة محددة".

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