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بدء تسليم دفعة جديدة من شقق جنة بمدينة القاهرة الجديدة

11:00 ص السبت 08 فبراير 2025

المهندس شريف الشربيني

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من الأحد المقبل 9/2/2025، وحتى الخميس 27/2/2025.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 82، يوم الأحد 9/2/2025، ووحدات العمارة رقم 83، يوم الإثنين 10/2/2025، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الثلاثاء 11/2/2025، ووحدات العمارة رقم 84، يوم الأربعاء 12/2/2025، ووحدات العمارة رقم 85، يوم الخميس 13/2/2025.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 86، يوم الأحد 16/2/2025، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الإثنين 17/2/2025، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الثلاثاء 18/2/2025، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأربعاء 19/2/2025 ، ووحدات العمارة 87، يوم الخميس 20/2/2025.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 78، يوم الأحد 23/2/2025، ووحدات العمارة رقم 77، يوم الإثنين 24/2/2025، ووحدات العمارة رقم 228، يوم الثلاثاء 25/2/2025 ، ووحدات العمارة رقم 229، يوم الأربعاء 26/2/2025، ووحدات العمارة رقم 231، يوم الخميس 27/2/2025.

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