وزير الإسكان يتفقد الحي اللاتيني والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد سير العمل بالحي اللاتيني ومحطة تحلية مياه الشرب، ومشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والمدينة التراثية، لمتابعة سير العمل بها، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بمكونات الحي اللاتيني، حيث تفقد إحدى الوحدات بالمشروع، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها بالمسطحات الخضراء، وموقف المبيعات بالمشروع، بجانب تفقد منطقة الخدمات، وتفقد أعمال الطرق والممشى بالمشروع، حيث يقام المشروع على مساحة 398.79 فدان ويتكون من 6 مناطق تتكون من 65 مجمعا سكنيا بإجمالي عدد 10597 وحدة سكنية، والمشروع يقع بالمنطقة الشاطئية ويحتوي على مسطحات خضراء ومناطق وخدمات ومواقف للسيارات.

كما تفقد وزير الإسكان المشروع السكني الذى يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتكون من 83 عمارة بإجمالي 1992 وحدة سكنية، حيث تابع الوزير أعمال المرافق والإنشاءات والتشطيبات الجاري تنفيذها بالمشروع، موجها في هذا الصدد بضغط الأعمال بالمشروع والانتهاء من الواجهات الخاصة بعدد من العمارات.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد مشروع المدينة التراثية، مرورا بالركاب، حيث تابع أعمال المسطحات الخضراء والطرق، والمتحف والجراج، موجهاً بإزالة المخلفات الناتجة عن الأعمال الانشائية والانتهاء من المسطحات، وحصر كافة الاحتياجات بالمشروع والوقوف على كافة المعوقات والعمل على تذليلها، ومشددا على ضرورة الانتهاء من باقى المنشآت بالمدينة التراثية لخدمة سكان وزوار مدينة العلمين الجديدة.

وتبلغ مساحة المدينة التراثية 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، حيث تشتمل المدينة التراثية على مجموعة من المنشآت، ومنها (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل العديد من تلك المنشآت.