"هيئة المجتمعات العمرانية" تعتمد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية لعام 2024/2023

كتب- محمد عبدالناصر:

اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور عدد من الأعضاء فعلياً والباقي عبر الفيديوكونفرانس، قائمة المركز المالي والحسابات الختامية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2023.

وبحسب بيان، استعرض الاجتماع تقريرا حول إنجازات الهيئة منذ بدء العمل وحتى نهاية يونيو الماضى، حيث أشار وزير الإسكان، إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغت نحو 1.4 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة والقرى السياحية، موزعة كما يلى: 376 ألف وحدة سكنية حتى نهاية يونيو 2014، ومليون و85 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2024.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، أنه في مجال المشروعات الخدمية، تم وجارٍ تنفيذ 4161 مبنى خدميا حتى نهاية يونيو 2024، منها 1449 مبنى تم تنفيذه حتى نهاية يونيو 2014، و2712 مبنى تم وجارٍ تنفيذه (2258 مبنى تم تنفيذه – 454 مبنى جارٍ تنفيذه) في الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2024.

وأضاف نائب رئيس الهيئة: فى مجال البنية الأساسية شملت خدمات مياه الشرب، تنفيذ 24 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 4.75 مليون م3/يوم، و7 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 352 ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 13 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 2.32 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية ماربيلا بطاقة 2000 م3/يوم، بجانب محطة مياه العاصمة الإدارية الجارى تنفيذها بطاقة 450 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، ويتم ضخ تلك المياه من خلال شبكات مياه منفذة بأطوال نحو 20.480 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات مياه بأطوال 2020 كم.

وقال المهندس أمين غنيم: في مجال خدمات الصرف الصحي، تم تنفيذ 32 محطة معالجة وبرك أكسدة ووحدات مدمجة بسعة إجمالية 1.906 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 14 محطة معالجة بسعة 416 ألف م3/يوم، بجانب محطة صرف صحى العاصمة الإدارية الجاري تنفيذها بطاقة 250 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، كما يجرى تطوير محطات معالجة بعدد من المدن الجديدة لتنتج مياه معالجة ثلاثياً لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء داخل المدن، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع الصرف الصحي بالمدن الجديدة، ويتم تجميع الصرف الصحي من خلال شبكات صرف منفذة بأطوال نحو 15.45 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات صرف بأطوال 1950 كم.

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، إلى أنه تم تنفيذ 83 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها، بطاقة 12180 ميجا.ف.أ.، وجارٍ تنفيذ 13 محطة، بطاقة 3280 ميجا.ف.أ.، وتصميم محطة، بطاقة 375 ميجا.ف.أ.، وإعداد مستندات الطرح لـ8 محطات، بطاقة 1205 ميجات.ف.أ.، فى حين يبلغ طول شبكات الكهرباء المنفذة 97.46 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات كهرباء بطول 9500 كم، موضحاً أنه تم تنفيذ شبكات طرق بطول 17.6 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بطول 1280 كم، كما تم مد شبكات اتصالات بعدد 3 ملايين و390 ألف خط، وجارٍ تنفيذ 652 ألف خط.

اقرأ أيضًا:

بدء الحجز في شقق مبادرة بيتك في مصر.. ننشر أسعار جميع الوحدات في 12 مشروعًا

موعد قرعة شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان