إعلان

الإسكان: بدء تسليم أراضي الإسكان المميز والأكثر تميزا بالعاشر من رمضان

11:05 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

المهندس شريف الشربيني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المميز والأكثر تميزاً للفائزين بها بغرب الحي 28 بمدينة العاشر من رمضان، خلال الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 16/2/2025، وحتى يوم الخميس الموافق 27/3/2025، في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الأولى بالحي 28، من 1 : 53، يوم الأحد 16/2/2025، والقطع من 54 : 105، يوم الإثنين 17/2/2025، والقطع من 106 : 157، يوم الثلاثاء 18/2/2025، والقطع من 158 : 220، يوم الأربعاء 19/2/2025.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الثانية بالحي 28، من 1 : 56، يوم الخميس 20/2/2025، والقطع من 57 : 111، يوم الأحد 23/2/2025، والقطع من 112 : 166، يوم الإثنين 24/2/2025، والقطع من 167 : 218، يوم الثلاثاء 25/2/2025، والقطع من 219 : 264، يوم الأربعاء 26/2/2025، والقطع بالمنطقة الثالثة من 1 : 58، يوم الخميس 27/2/2025، والقطع من 59 : 113، يوم الأحد 2/3/2025، والقطع من 114 : 170، يوم الإثنين 3/3/2025، والقطع من 171 : 223، يوم الثلاثاء 4/3/2025، والقطع من 224 : 282، يوم الأربعاء 5/3/2025، والقطع من 283 : 337، يوم الخميس 6/3/2025، والقطع من 338 : 293، يوم الأحد 9/3/2025، والقطع من 294 : 447، يوم الإثنين 10/3/2025، والقطع من 448 : 499، يوم الثلاثاء 11/3/2025، والقطع من 500 : 556، يوم الأربعاء 12/3/2025، والقطع من 557 : 612، يوم الخميس 13/3/2025.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة الرابعة، من 1 : 55، يوم الأحد 16/3/2025، والقطع من 56 : 133، يوم الإثنين 17/3/2025، والقطع من 134 : 264، يوم الثلاثاء 18/3/2025، والقطع بالمنطقة الخامسة من 1 : 187، يوم الأربعاء 19/3/2025، وتخصيص الأيام من الأحد 23/3/2025 : الخميس 27/3/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، مضيفاً أنه على العملاء التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك وجميع المستندات الدالة على قطعة الأرض قبل الاستلام.

اقرأ أيضًا:

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

أحدث صور للشقق.. 7 معلومات عن حي جاردن سيتي العاصمة الإدارية الجديدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس شريف الشربيني الإسكان وزير الإسكان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا