قال المهندس علاء زينهم، رئيس مجلس إدارة بيرفكت للتطوير العقاري، إن الاستثمار العقاري في المدن الجديدة يظل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، خاصة مع الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن مدينة العبور الجديدة تمثل نموذجًا واضحًا لفرص الاستثمار الواعدة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي القريب من شرق القاهرة ومحاور التنمية الجديدة، إضافة إلى المشروعات القومية الضخمة المحيطة بها التي تعزز من قيمتها الاستثمارية بشكل مستمر.

وأكد أن الشركة أطلقت مشروع NINETY 90 في قلب العبور الجديدة، بمساحة بنائية تصل إلى 3800 متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 400 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الأسعار تبدأ من 99 ألف جنيه للمتر في الأدوار التجارية و54 ألف جنيه في وحدات التجزئة، بأنظمة سداد مرنة تبدأ من 4 سنوات وتصل إلى 6 سنوات ومقدمات تبدأ من 10% وحتى 25%.

وأوضح زينهم أن العبور الجديدة جذبت خلال الفترة الماضية العديد من الشركات الجادة بسبب ما تتمتع به من تنوع في الأنماط السكنية، وتخطيط عمراني منظم، وارتفاع في معدلات الطلب الحقيقي سواء للسكن أو الاستثمار، حيث تصدرت خريطة الطلب على الاستثمار في الفترة الأخيرة بجانب القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، متوقعا زيادة فرص الربحية في 2026.

وأشار إلى أن أفضل طرق الاستثمار العقاري تتلخص في ثلاثة مسارات رئيسية، الأول هو الاستثمار في السكن الاقتصادي والمتوسط باعتباره الأكثر رواجًا والأسرع في معدلات البيع وإعادة البيع، ثم الشراء خلال مراحل الإنشاء لضمان أعلى نسبة ربحية عند التسليم، حيث ترتفع قيمة العقار تدريجيًا مع تطور المشروع، ثالثا اختيار المطور الموثوق الذي يمتلك سجلًا ناجحًا في الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، لضمان الحفاظ على قيمة الاستثمار.

