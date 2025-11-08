قبل نهاية الحجز.. أسعار أراضي الإسكان المتميز في 9 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان، في طرح أراضي الإسكان المتميز حتى يوم 13 نوفمبر الجاري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن".

ويوجد 828 قطعة أرض إسكان مميز بـ9 مدن جديدة، بمقدم حجز 100 ألف جنيه، ويتم التقديم من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

1- مدينة أخميم الجديدة: سجل سعر المتر 2095 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ397 مترًا إلى 989 ألف جنيه.

2- مدينة الصالحية الجديدة: سجل سعر المتر 5070 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ486 مترًا إلى 2 مليون و363 ألف جنيه.

3- مدينة الفشن الجديدة: سجل سعر المتر 1970 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ485 مترًا إلى 964 ألف جنيه.

4- مدينة الفيوم الجديدة: سجل سعر المتر 3290 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ670 مترًا إلى 2 مليون و601 ألف جنيه.

5- مدينة المنيا الجديدة: سجل سعر المتر 5920 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ314 مترًا إلى 3 ملايين و685 ألف جنيه.

6- مدينة بدر: سجل سعر المتر 5540 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ608 أمتار إلى 3 ملايين و878 ألف جنيه.

7- مدينة طيبة الجديدة: سجل سعر المتر 2765 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ588 مترًا إلى مليون و755 ألف جنيه.

8- مدينة قنا الجديدة: سجل سعر المتر 5075 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ360 مترًا إلى مليون و954 ألف جنيه.

9- مدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط: سجل سعر المتر 3940 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ523 مترًا إلى 2 مليون و274 ألف جنيه.

