بدء تسليم شقق سكن لكل المصريين لمتوسط الدخل في حدائق العاصمة

كتب : محمد عبدالناصر

09:00 ص 03/11/2025
أعلنت وزارة الإسكان، عن تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط" بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بمدينة حدائق العاصمة.

يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، في إطار خطط التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يضم المشروع ٣٠٧ عمارات بإجمالي عدد ٧٣٦٨ وحدة سكنية، وجارٍ تسليم المرحلة الأولى من المشروع بعدد 25 عمارة سكنية وهي العمارات من 1 : 12 ومن 99 : 111 والتي تضم ٦٠٠ وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و ١٢٠ مترًا مربعًا.

وأوضح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز حدائق العاصمة، أن مشروع "سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط" بمنطقة ٢٣٥٠ بمدينة حدائق العاصمة يتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من أهم المحاور والطرق الرئيسية، ويتميز بتصميمات عصرية وفق أعلى معايير الجودة والراحة، بما يوفّر بيئة سكنية آمنة وخدمات متكاملة تحقق مستوى معيشي راقٍ للسكان.

