شقق متكاملة المرافق.. أحدث تصوير لوحدات روضة السيدة 2

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو من جولة الدكتور مصطفى مدبولي، بمشروع الإسكان البديل "روضة السيدة - 2" بمنطقة الطيبي في حي السيدة زينب.

وقال يونس: الدولة نفذت مشروع روضة السيدة بعد إزالة تل العقارب والتي كانت عبارة عن عشش ومنطقة عشوائية.

وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع "روضة السيدة - 2" يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه مشروع "روضة السيدة - 1" في إعادة تطوير المنطقة بصورة حضارية، وأن منطقة الطيبي المُدرجة بالخريطة القومية للمناطق غير الآمنة تم إزالتها بالتعاون بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية.

وأكد "صديق"، أنه تم تسكين 200 أسرة من أهالي منطقة الطيبي، التي تم هدمها، في مشروع "روضة السيدة - 1"، إلى جانب صرف بدل إيجار لباقي الأهالي لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع الجديد، ومن المقرر تسكين 386 أسرة كإسكان بديل ضمن مشروع "روضة السيدة - 2".

وأشار رئيس مجلس إدارة الصندوق ، إلى التنسيق الجاري مع محافظة القاهرة للبدء في إجراءات القُرعة المُخصصة للمواطنين العائدين إلى المشروع، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية فور الانتهاء الكامل من الأعمال.

