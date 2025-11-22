إعلان

بمقدم 150 ألف جنيه.. أسعار وأقساط شقق روضة العبور

كتب : محمد عبدالناصر

04:52 م 22/11/2025
أعلنت وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر العقارية طرح وحدات كاملة التشطيب ضمن مشروع روضة العبور؛ عبر أضخم طرح يتم حاليًّا، والذي يضم 25 ألف شقة في عدد كبير من المشروعات.

تقع شقق روضة العبور بجوار مدينة العبور، سجل سعر المتر 12 ألفًا و200 جنيه، ومقدم الحجز 150 ألف جنيه، بجانب 1000 جنيه.

ويتم التقديم والسداد عن طريق منصة مصر العقارية، اضغط هنا.

وتصل المساحات في مشروع روضة العبور من 102 إلى 111 مترًا، حيث سجلت أقل شقة في المشروع مليونًا و244 ألف جنيه.

أقساط شقق روضة العبور

يتم في البداية سداد 150 ألف جنيه مقدم حجز، وبعد التخصيص يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة؛ حيث يتم سداد 98,880 ألف جنيه ثم سداد 10% دفعة استلام، والتي تقدر بـ124 ألف جنيه.

ويتبقى 70% من ثمن الوحدة؛ وهو يقدر بـ871 ألف جنيه، يتم سدادها على 3 و5 و7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي. ولو تم السداد على 7 سنوات سيكون القسط الشهري 20465 جنيهًا شهريًّا.

