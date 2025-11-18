قال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل في مصر للاستشارات العقارية، إن سوق إعادة البيع شهد نموا سنويا متواضعا في أسعار الوحدات خلال الربع الثالث، ومن المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تسريع انتقال رؤوس الأموال الاستثمارية من الودائع المصرفية إلى العقارات،

وأكد أن توجه العملاء إلى ضخ استثماراتهم في العقارات مما سيعمل على تنشيط السوقين الأولي والثانوي وتعزيز التدفقات النقدية وتحفيز إطلاق مشروعات جديدة.

وتابع سامي: خطط السداد المرنة وبرامج الأقساط طويلة الأجل أدت إلى تعزيز المبيعات لدى الشركات الكبرى، بينما تواصل شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة مواجهة ضغوط التمويل والقدرة الشرائية المحدودة للعملاء.

وأشار إلى أن قطاع الوحدات السكنية في القاهرة نحو تحقيق مرحلة جديدة من النمو، فمن المتوقع تسليم 13800 وحدة سكنية خلال الربع الرابع من عام 2025، بالتزامن مع إقبال شركات التطوير العقاري الرائدة على توسيع محافظها الاستثمارية، الأمر الذي يتضح من خلال الزيادة الملحوظة في عمليات الاستحواذ على الأراضي.

وأكد: تسهم المبادرات الحكومية المتكاملة، التي تشمل تخصيص 5 مليارات جنيه مصري للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب إلى جانب تبسيط إجراءات الاستثمار من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسب تتراوح بين 20% و30%، في تعزيز الثقة العامة في بيئة الأعمال بشكل كبير في العاصمة القاهرة، ومن المتوقع أن ينعكس هذا التفاؤل بالإيجاب على أداء قطاع المساحات المكتبية في القاهرة، مع استمرار تعافيه وتوسعه، مدفوعاً بالطلب المتزايد من الشركات متعددة الجنسيات على المساحات عالية الجودة في مجمعات الأعمال المتميزة، ما يساهم في رفع أسعار الإيجار في المناطق الرئيسية بنسبة 7.6% على أساس سنوي.

