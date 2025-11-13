بنظام القرعة.. طرح وحدات سكنية جديدة بمدينة 6 أكتوبر

كشف المهندس خالد عطية، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة وكيل وزارة الإسكان، عن طرح 163 وحدة سكنية جديدة كاملة التشطيب والمرافق بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن البيع سيتم بنظام القرعة العلنية وبأسعار تنافسية.

وأضاف "عطية"، خلال حواره على قناة النهار: سعر المتر بالطرح الجديد للوحدات السكنية سيتراوح ما بين 14 إلى 16 ألف جنيه، مشددًا على أن جميع الوحدات ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم.

وتابع رئيس الجهاز: الوحدات تقع بالقطعة رقم 75 جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر، وهي من المناطق الواعدة التي تشهد تطورًا عمرانيًا سريعًا، مشيرًا إلى تمتع المنطقة ببنية تحتية متكاملة وقربها من المحاور الرئيسية مثل طريق الواحات وميدان الحصري.

وأشار "عطية"، إلى أن مساحات الوحدات تتراوح بين 76 و92 مترًا مربعًا، وأن القرعة العلنية ستجرى يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 بمقر الجهاز، والحجز يتطلب سداد 150 ألف جنيه كدفعة جدية.

وتابع: نتيح أنظمة سداد متنوعة تشمل السداد الفوري أو بالتقسيط حتى 15 سنة لتناسب مختلف الشرائح من المواطنين، مشددًا على أن القرعة ستجرى بين المسددين للدفعة الجدية حرصًا على الشفافية.

وأشار إلى أن كراسة الشروط متاحة بمقر الجهاز بحلوان بسعر 356 جنيهًا، موضحًا أن مواعيد المعاينة متاحة يوميًا بموقع المشروع عدا يوم الجمعة.

