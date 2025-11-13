عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور مسئولي وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي هذا الاجتماع فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها المهندس شريف الشربيني لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" مع الجهات التابعة للوزارة والشركات المنفذة، ومتابعة كل محافظة على حدة على مستوى الجمهورية، وعرض تفاصيل تلك المشروعات والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لدخولها الخدمة، لافتا إلى أن تلك المشروعات تمثل أهمية كبيرة، حيث أنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتحسن من جودة حياتهم.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة تضافر الجهود وتسخير كل الإمكانيات لإتمام المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" في توقيتاتها المخططة ، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب تكثيف الجهود من الشركات المنفذة، وإعداد تقرير أسبوعي لمتابعة الأعمال، وكذا المرور الدوري على المشروعات والتنسيق الدائم بين مسؤولي الوزارة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتحقيق دفعة على الأرض، والالتزام بالمواعيد المقررة للمشروعات.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب حيث تم استعراض كافة المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية من مشروعات صرف صحى بالقرى الجاري تنفيذها فضلاً عن محطات المعالجة والروافع.

