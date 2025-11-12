إعلان

ننشر كراسة شروط شقق ظلال.. مقدم 250 ألف جنيه

كتب : محمد عبدالناصر

02:10 م 12/11/2025

شقق ظلال

بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط شقق ظلال، على أن يتم طرح الكراسات عبر منصة مصر العقارية، ويبدأ الحجز يوم الأحد المقبل ويستمر لمدة شهر.

ووفقا لكراسة الشروط، فإنه سيتم طرح شقق ظلال بمقدم 200 ألف جنيه.

والحجز في هذه المشروعات، يتم التسجيل لإنشاء حساب شخصي من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني هنا اعتبارًا من الأربعاء 12/11/2025.

ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا، ماستر كارد، ميزة)، أو من خلال فروع البنوك، أو عن طريق الإنترنت البنكي للبنوك، أو من خلال مكاتب البريد. هنا

شقق ظلال كراسة شروط شقق ظلال وزارة الإسكان منصة مصر العقارية

