ننشر كراسة شروط شقق جنة وسكن مصر والإسكان الحر

بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط شقق ديارنا وظلال وسكن مصر وجنة.

ويتم طرح الكراسات عبر منصة مصر العقارية، على أن يبدأ الحجز يوم الأحد المقبل ويستمر لمدة شهر.

ووفقا لكراسة الشروط، سيتم طرح شقق في سكن مصر وجنة والإسكان الحر وروضة العبور، بمقدم حجز 150 ألف جنيه.

وللحجز في هذه المشروعات، يتم التسجيل لإنشاء حساب شخصي من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني هنا اعتبارًا من الأربعاء 12/11/2025.

ويتم طرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، و٢٠٠٠ وحدة سكنية (بالإسكان المتنوع).

ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا، ماستر كارد، ميزة)، أو من خلال فروع البنوك، أو عن طريق الإنترنت البنكي للبنوك، أو من خلال مكاتب البريد. هنا