إعلان

ننشر كراسة شروط شقق جنة وسكن مصر والإسكان الحر

كتب : محمد عبدالناصر

12:47 م 12/11/2025

جنة وسكن مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط شقق ديارنا وظلال وسكن مصر وجنة.

ويتم طرح الكراسات عبر منصة مصر العقارية، على أن يبدأ الحجز يوم الأحد المقبل ويستمر لمدة شهر.

ووفقا لكراسة الشروط، سيتم طرح شقق في سكن مصر وجنة والإسكان الحر وروضة العبور، بمقدم حجز 150 ألف جنيه.

وللحجز في هذه المشروعات، يتم التسجيل لإنشاء حساب شخصي من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني هنا اعتبارًا من الأربعاء 12/11/2025.

ويتم طرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، و٢٠٠٠ وحدة سكنية (بالإسكان المتنوع).

ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا، ماستر كارد، ميزة)، أو من خلال فروع البنوك، أو عن طريق الإنترنت البنكي للبنوك، أو من خلال مكاتب البريد. هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الإسكان شقق ديارنا سكن مصر منصة مصر العقارية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح