مقدم 200 ألف جنيه.. ننشر كراسة شروط شقق ديارنا

كتب : محمد عبدالناصر

11:28 ص 12/11/2025

وزارة الإسكان

ويتم طرح الكراسات عبر منصة مصر العقارية، على أن يبدأ الحجز يوم الأحد المقبل ويستمر لمدة شهر.


ووفقا لكراسة الشروط، فإنه يتم طرح شقق ديارنا بمقدم 200 ألف جنيه.


والحجز في هذه المشروعات، يتم التسجيل لإنشاء حساب شخصي من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني اضغط هنا اعتبارًا من الأربعاء 12/11/2025.


ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا، ماستر كارد، ميزة)، أو من خلال فروع البنوك، أو عن طريق الإنترنت البنكي للبنوك، أو من خلال مكاتب البريد..



مقدم 200 ألف جنيه شقق ديارنا كراسة شروط

