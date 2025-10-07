فيديو.. اعرف طريقة حجز شقق بيتك في مصر

نشرت الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك، لمبادرة بيتك في مصر مقطع فيديو توضيحي لطريقة الحجز في الطرح التكميلي الذي بدأ أمس.

ويضم الطرح الجديد 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي للطرح الأول ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، على الموقع الإلكتروني للمبادرة عبر الرابط، ويستمر الحجز حتى يوم الخميس 9/10/2025.

الطرح التكميلي للطرح الأول من المرحلة الثانية يشمل 2149 وحدة بمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بواقع:

-52 وحدة بالقاهرة الجديدة، 1014 وحدة بالعلمين الجديدة، 19 وحدة بالمنيا الجديدة، 58 وحدة بأسيوط الجديدة.

-312 وحدة بمدينة بدر، 260 وحدة ببرج العرب الجديدة، 34 وحدة بسوهاج الجديدة، 52 وحدة بدمياط الجديدة، 300 وحدة بمدينة 15 مايو، 48 وحدة بقنا الجديدة.

- 136 وحدة بمشروعي فالي تاورز وفالي تاورز إيست؛ بواقع (100 وحدة بالعبور الجديدة، 36 وحدة بحدائق أكتوبر).

- 228 وحدة بمشروعي سكن مصر وجنة بواقع (96 وحدة سكن مصر و24 وحدة جنة بالمنصورة الجديدة، 108 وحدات سكن مصر بأكتوبر الجديدة).