إعلان

مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر

كتب : محمد عبدالناصر

01:40 م 06/10/2025

مهرجان جوائز المعماريين العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت اتحاد المهندسين العرب وهيئة المعماريين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين، عن استضافة القاهرة لأول مرة للنسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" والمقرر انعقاده في الفترة ما بين 24 إلى 26 نوفمبر القادم بفندق الماسة، مدينة نصر.

ويُعد مهرجان "جوائز المعماريين العرب" حدثا إقليميا بارزا لتكريم أبرز المشاريع المعمارية التي أنجزها معماريون عرب خلال السنوات العشر الماضية، في فئات متعددة تشمل المشروعات السكنية الخاصة، المشروعات السكنية الكبري، المنشآت العامة، الفنادق والمنتجعات، المراكز التجارية، ومشاريع إعادة التأهيل.

ويستقطب المهرجان نخبة من المعماريين والاستشاريين وصناع القرار من مختلف الدول العربية، إلى جانب شركات التطوير العقاري، ومؤسسات البناء، والتكنولوجيا، والتمويل، مما يجعله منصة فريدة للحوار وتبادل الخبرات.

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن استضافة القاهرة لهذا المهرجان يعكس مكانة مصر التاريخية كحاضنة للفن والعمارة، ويؤكد التزامنا بدعم المعماريين الشباب وتكريم المشاريع الرائدة التي تترك بصمتها في المشهد العمراني العربي.

وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب أن نسخة هذا العام بعد نسختي لبنان والأردن ستشهد مشاركة واسعة وحضورًا متميزًا من المعماريين والمؤسسات الهندسية العربية بما يعكس مكانة القاهرة كعاصمة ثقافية ومعمارية عربية.

وأضاف المعماري جوزيف الحوراني رئيس هيئة المعماريين العرب وأعضاء المكتب التنفيذي بالهيئة ان المهرجان يهدف إلى تعزيز الهوية العمرانية العربية والتعرف على قدرات وامكانات المعماريين والمؤسسات في مشروعاتهم العمرانية المختلفة الداعمة للابتكار المعماري كأحد ركائز التنمية المستدامة، بجانب الاحتفاء بإنجازات المعماريين العرب ودورهم في الارتقاء بجودة الحياة في مجتمعات المنطقة.

المهرجان، الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع إتحاد المهندسين العرب وهيئة المعماريين العرب، وتنفذه شركة Brandit Cairo، يأتي إمتدادًا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة في بيروت 2018 وعمّان 2022، حيث مثّلتا منصّة رائدة لتسليط الضوء على أبرز المشاريع المعمارية المتميزة في العالم العربي.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مهرجان جوائز المعماريين العرب اتحاد المهندسين العرب هيئة المعماريين العرب نقابة المهندسين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر