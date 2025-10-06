أعلنت اتحاد المهندسين العرب وهيئة المعماريين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين، عن استضافة القاهرة لأول مرة للنسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" والمقرر انعقاده في الفترة ما بين 24 إلى 26 نوفمبر القادم بفندق الماسة، مدينة نصر.

ويُعد مهرجان "جوائز المعماريين العرب" حدثا إقليميا بارزا لتكريم أبرز المشاريع المعمارية التي أنجزها معماريون عرب خلال السنوات العشر الماضية، في فئات متعددة تشمل المشروعات السكنية الخاصة، المشروعات السكنية الكبري، المنشآت العامة، الفنادق والمنتجعات، المراكز التجارية، ومشاريع إعادة التأهيل.

ويستقطب المهرجان نخبة من المعماريين والاستشاريين وصناع القرار من مختلف الدول العربية، إلى جانب شركات التطوير العقاري، ومؤسسات البناء، والتكنولوجيا، والتمويل، مما يجعله منصة فريدة للحوار وتبادل الخبرات.

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن استضافة القاهرة لهذا المهرجان يعكس مكانة مصر التاريخية كحاضنة للفن والعمارة، ويؤكد التزامنا بدعم المعماريين الشباب وتكريم المشاريع الرائدة التي تترك بصمتها في المشهد العمراني العربي.

وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب أن نسخة هذا العام بعد نسختي لبنان والأردن ستشهد مشاركة واسعة وحضورًا متميزًا من المعماريين والمؤسسات الهندسية العربية بما يعكس مكانة القاهرة كعاصمة ثقافية ومعمارية عربية.

وأضاف المعماري جوزيف الحوراني رئيس هيئة المعماريين العرب وأعضاء المكتب التنفيذي بالهيئة ان المهرجان يهدف إلى تعزيز الهوية العمرانية العربية والتعرف على قدرات وامكانات المعماريين والمؤسسات في مشروعاتهم العمرانية المختلفة الداعمة للابتكار المعماري كأحد ركائز التنمية المستدامة، بجانب الاحتفاء بإنجازات المعماريين العرب ودورهم في الارتقاء بجودة الحياة في مجتمعات المنطقة.

المهرجان، الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع إتحاد المهندسين العرب وهيئة المعماريين العرب، وتنفذه شركة Brandit Cairo، يأتي إمتدادًا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة في بيروت 2018 وعمّان 2022، حيث مثّلتا منصّة رائدة لتسليط الضوء على أبرز المشاريع المعمارية المتميزة في العالم العربي.

