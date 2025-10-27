لمدة 3 أشهر.. 9 خطوات للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي استمرار استقبال رغبات المواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم، وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg، أو من خلال مراكز البريد المميكنة؛ حيث يتم تقديم نفس الأوراق والبيانات التي يتم استخدامها عبر منصة مصر الرقمية.

وجاءت خطوات تقديم البيانات عبر منصة مصر الرقمية على النحو التالي:

- الخطوة الأولى: إنشاء حساب إلكتروني خاص، ثم اختيار خدمة "السكن البديل" من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار "استمارة تقديم على السكن البديل"، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة، قبل الضغط على زر "أوافق على الشروط والأحكام"، ثم الضغط على زر "بدء الخدمة".

- الخطوة الثانية: بعد ذلك استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة، حيث تبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء أكان "المستأجر الأصلي" أم "زوج المستأجر الأصلي" أم "امتد إليه عقد الإيجار"، وإذا كان اختياره "امتد إليه عقد الإيجار" يجب عليه تحديد صلة القرابة.

- ثم يتم تسجيل البيانات الشخصية الخاصة به مثل (الاسم، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم التليفون، النوع) ويقوم بإضافة رقم تليفون بديل إن وجد وبريد إلكتروني إن وجد ورقم جواز سفر إن وجد.

- الخطوة الثالثة: يجب عليه إدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب، والتي تبدأ من طبيعة المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، ثم الحالة الوظيفية للمتقدم، وهل المتقدم من العمالة المؤقتة أم لا، والتي تتطلب استكمال عدة معلومات؛ مثل إجمالي الدخل الشهري، وكذلك الدخل السنوي، واستعراض بيانات التأمينات؛ مثل الرقم التأميني والقطاع، وإما اعتمادهما أو يقوم المواطن بإدخالها أو تعديلهما حيث يعد الحقلان إلزاميين في حالة اختيار المواطن الحالة الوظيفية يعمل أو على المعاش، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.

- الخطوة الرابعة: تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة؛ حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء، ويجب على المتقدم إدخال كود المشترك (إيصال/ فاتورة- مسبق الدفع- سمارت) أو إدخال كود السداد الإلكتروني (المطبوع على إيصال الكهرباء) أو كود السداد الإلكتروني (عداد مسبق الدفع/ كارت) واختيار شركة الكهرباء التابع لها.

- الخطوة الخامسة: تتضمن بيانات الأسرة، حيث يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، إذ يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة، على سبيل المثال إذا كان متزوجًا يقوم بالإجابة على "هل توجد زوجة مقيمة؟"، وفي حالة اختيار "نعم توجد" يقوم بملء بيانات الزوجة؛ مثل (الرقم القومي، والاسم، ورقم التليفون، والمؤهل الدراسي والجنسية، والنوع، وإجمالي الدخل الشهري/ السنوي، والحالة الوظيفية، والمسمى الوظيفي، وغيرها).

- الخطوة السادسة: تتضمن إدخال "بيانات المقيمين" بالوحدة المؤجرة، حيث يجب على المواطن إيضاح "هل يوجد أبناء مقيمون؟"، ثم إيضاح عددهم، وبعد ذلك يقوم بملء أسماء الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية، وبعد ذلك يجب عليه إيضاح "هل يقيم معك أحد بخلاف الزوجة والأبناء؟"، وفي حالة الإجابة بـ"نعم يوجد"، يقوم بإضافتهم (الرقم القومي، الاسم الأول، الاسم بالكامل)، مع إيضاح صلة القرابة.

- الخطوة السابعة تتعلق بالحالة الصحية للأسرة، حيث يجب على المواطن تحديد إذا كان هو أو أي ممن يقيم معه من ذوي الإعاقة أم لا؛ حيث يختار من الأسماء المدخلة من قبل (مقدم الطلب، الزوج/ الزوجة، الأبناء والمقيمين) من هم من ذوي الهمم ويبدأ في إدخال تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت من رقم البطاقة وتاريخ الصلاحية ونوع الإعاقة واسم الوصي إن وجد.

- الخطوة الثامنة تتعلق بإيضاح "شركات الأسرة"؛ حيث يقوم المواطن بتقديم رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركات والأنشطة التجارية التابعة لهم، مع تقديم بعض البيانات الخاصة بهما، مثل رقم التسجيل الضريبي/ السجل التجاري، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة وغيرهما.

- الخطوة التاسعة تتعلق بـ"مراجعة وإرسال الاستمارة"؛ حيث تتضمن إقرار باكتمال المعلومات، حيث يقوم المواطن بالإقرار أن المعلومات الواردة بهذه الوثيقة كاملة وصحيحة ولم يقم بإخفاء أي بيانات أو معلومات تضمنتها الوثيقة، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، ويوافق على قيام الجهة بالتحقق من كل البيانات الواردة بالطلب وحرمانه من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة ومحاسبته بتهمة التزوير في أوراق رسمية.

