نائب رئيس الوزراء: كل متر بناء أخضر يقلل من تكلفة الأسرة بالمستشفيات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق معايير البناء الأخضر في المشروعات العمرانية ينعكس بشكل مباشر على خفض التكاليف المستقبلية في قطاعات حيوية، موضحًا أن كل متر بناء أخضر يتم تنفيذه يسهم في تقليل تكلفة إنشاء سرير داخل المستشفيات مستقبلًا.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، الذي تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن جميع المستشفيات الجديدة التي يتم تنفيذها حاليًا تُقام وفقًا للمعايير الدولية للبناء الأخضر، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه وتحسين جودة البيئة داخل المنشآت الصحية.

وأضاف: هناك علاقة وثيقة بين الصحة والعمران، والانتقال إلى بيئة نظيفة وانخفاض الكثافة السكانية يسهمان في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض وتحسين الحالة الصحية العامة للمواطنين، ما يعزز مفهوم التنمية المستدامة بجميع أبعادها.

وأوضح "عبد الغفار"، أن مرحلة تصميم المستشفيات تُعرف بمرحلة الاستشفاء، مشيرًا إلى أن الأبحاث العلمية تؤكد أن عملية الشفاء تتأثر بعوامل عديدة، منها طبيعة التصميم المعماري، وجودة التهوية والإضاءة، ونوعية مواد البناء المستخدمة، وهو ما يبرز أهمية الدمج بين مفاهيم الصحة والعمران في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ.

