أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشريبني، على مطلب غرفة التطوير العقاري بتقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ20% على عام، على أن يتم سداد باقي المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات.

وأشار المهندس طارق شكري، في بيان اليوم، إلى أن وزير الإسكان وافق أيضًا على تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط التي سيتم سدادها وذلك لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي.

وأشاد المهندس طارق شكري، بالاستجابة السريعة لوزير الإسكان لمطالب الغرفة والوصول إلى حلول عاجلة لحل مشكلات رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، بما يؤكد دعم الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أن الغرفة عقدت لقاءات كثيرة مع المسؤولين بشأن الوصول إلى حلول لتلك التحديات وتم عقد لقاء في 2 سبتمبر 2025 بين وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، وأعضاء غرفة التطوير وكبار مطوري القطاع العقاري، وتم التوافق على الأمور الآتية:

1- التأكيد على أن أي مشروعات تمت البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات.

2- التأكيد على أن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق.

3- الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2% إلى 7% تتطبق عليها قرارات الأرض الزراعية وليس التطوير العمراني.

4- الاتفاق على أضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الاخيرة بالاضافة الى مطلب جاري دراسته وهو سداد الدفعة الاولي على مدار العام حفاظا على التدفقات النقدية في الشركات.

وتابع كما طالبت الغرفة خلال الاجتماع بأن تكون الفوائد على اقساط الخاصة برسوم اراضى الساحل الشمالي 10 % أسوة بالصحراوي ، و تقسيط الدفعة المقدمة للرسوم والمقدرة بـ 20 % على عام ، وأن يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد ، والمحاسبة على الاجزاء الغير منماه فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام.

وكان قد تم فرض رسوم " مقابل احلال مطور عقاري اخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات " على اراضى الساحل الشمالي الغربي تقدر بـ 1000 جنيه لكل متر مربع ، وعلاوات مقابل تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي تقدر بـ 1500 جنيه لمتر الارض التى يصل عمقها الى 1كم ،750 جنيه لمتر الأرض التى يصل عمقها لـ 3 كم ، 500 جنيه لمتر الارض بعمق 7 كم.

وأكد المهندس طارق شكري أن تلك التيسيرات تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة بالساحل الشمالي والصحراوي، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

هل فتحت مصر مفيض توشكى لاستقبال مياه الفيضانات القادمة من السودان؟

رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع