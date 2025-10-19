أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارى دراسة توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع زهرة العاصمة .

وأكد الوزير أن حجز الوحدات تتم بشفافية كاملة طبقاً للقواعد الموضوعة.

وأضاف المهندس شريف الشربينى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة بين الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية ،وأن هدف الوزارة هو التيسير وتوفير كل سبل الدعم لتحقيق رغبات وتطلعات الموظفين.

