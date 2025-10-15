أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 21/10/2025، بمقر جهاز مدينة الشروق.

وأكد الشربيني، أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ضمن سلسلة من المبادرات المستقبلية التي تستهدف توفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الثانية عشرة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم وطبقا لشرائح المساحات (۲۰۹م٢ - ٢٧٦م ٢ – ٤٠٠ م٢ – 500م2 – 600م2 – 700م2) بنطاق منطقة الرابية.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

