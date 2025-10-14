عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة "فاوندرز" للتطوير العقاري، لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية والخطط الترويجية لتسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة والهيئة.

وبحسب بيان صحفي، يأتي ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير لمتابعة موقف المبيعات والتسليمات والتسويق لمشروعات الوزارة في مختلف المدن الجديدة.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في المشروعات السكنية والتنموية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات المتنوعة، وتم وضع خطط تسويقية متكاملة لها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين.

واستعرض الوزير خلال اللقاء مقترحات لعدد من المشروعات الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة، مؤكدًا وجود فرص واسعة للتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف أنماط الاستثمار، وفق آليات مرنة تناسب جميع شرائح المستثمرين والمطورين.

كما ناقش الاجتماع موقف المبيعات الخاصة بالوحدات التي تتولى الشركة تسويقها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسبل تعزيز خطة التسويق خلال الفترة المقبلة.

