الإسكان تُعلن عن فرص استثمارية بجهاز القرى السياحية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز القري السياحية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة ثلاث قطع أراضٍ استثمارية بنشاط ممشى سياحى، بمساحات مختلفة بعدة مناطق بالقرى السياحية، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وذلك حتى 15 يناير الجاري.

- القطعة الأولى رقم (1) بالمساحة المحصورة بين قسم الشرطة ومحطة بنزين موبيل بمساحة ( 3500) متراً مربعاً، بنظام حق الإنتفاع، جدية الحجز أو التأمين الإبتدائي بقيمة(129500 جنيه ).

- القطعة الثانية رقم (2) خلف شاليهات منطقة(16)بمساحة ( 3000 )متراً مربعاً ، وجدية الحجز أو التأمين الإبتدائي 11100 جنيه.

- القطعة الثالثة رقم (3) منطقة رقم (17) شرق الخزان الأرضي بمساحة 3000 متراً مربعاً، وجدية الحجز أو التأمين الإبتدائي 11100 جنيه.

الإشتراطات البنائية

الإشتراطات البنائية للمشروع عبارة عن ممشى سياحي يتضمن منشآت تجارية وترفيهية سهلة الفك والتركيب بالمناطق الخضراء والمفتوحة ومحاور الطرق الرئيسية، من مساحة أرض المشروع والتى تمثل الجزء المغطى أيا كانت الطريقة (F.P)%، يسمح بإستغلال نسبة بنائية تصل إلى 10% ( برجولات خشبية _ تغطية متحركة وجانب زجاجية _ شمسيات ثابتة) .

- يسمح بإستغلال(7%) من مساحة أرض المشروع وتكون مفتوحة ( غير مغطاة وبدون أى جوانب سواء زجاجية أو مصمتة أو عناصر ثابتة) ،كما يسمح بإقامة نشاط معرض سيارات بالأراضي الواقعة على الطرق الرئيسية فقط خارج الكتلة السكنية، وكذا يسمح بإضافة دور ميزانين لمباني المشروع، علما بأن الحد الأقصى لإرتفاع مبانى المشروع(6م)،ولايسمح بإستغلال سطح المباني بأى نشاط وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع(12م) من مستوى سطح الأرض.

- يسمح بإقامة مصلى ضمن مكونات المشروع، ولا يتم احتسابها ضمن النسبة البنائية ولا يزيد عن مساحة(100م) ،ويكون دور أرضى فقط لا يتجاوز(6م) ،وبما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة، ويسمح بعمل لاند مارك للمشروع ويكون منشأت سهلة الفك والتركيب ويتم احتسابه من النسبة البنائية، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة، على أن يتم تقديم رسومات منظورية له أثناء اعتماد المخطط التفصيلي للمشروع.

- مدة مقابل الانتفاع 10 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

- يتم تسليم قطعة أرض المشروع خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

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