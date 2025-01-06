موعد ظهور نتيجة تقديم شقق سكن لكل المصريين 5

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، من استقبال رغبات المواطنين راغبي التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5، يوم 15 يناير الجاري، حيق انتهى بيع كراسات الشروط يوم 31 ديسمبر الماضي، أما الآن متاح سداد جدية الحجز ورفع الأوراق على الموقع الإلكتروني فقط، ويستمر ذلك حتى يوم 15 يناير الجاري.

موعد ظهور نتيجة التقديم في شقق سكن لكل المصريين 5

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة التقديم بعد أسبوعين من انتهاء الحجز بالكامل، حيث سيتم تحديد أولويات الحجز لكل المتقدمين.

وأضافت عبد الحميد"، أنه سيتم تحديد فترة خاصة لتظلم المتقدمين، واستكمال أي أوراق أو بيانات غير مكتملة.

وتابعت أن ترتيب الأولويات يأتي بالصورة الآتية: المتزوج ويعول، ثم الأرملة/ الأرمل ويعول، ثم المطلقة/ المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول).

كما تكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

وأكد صندوق الإسكان، أنه تم مد فترة التقديم على الموقع الإلكتروني فقط حتى يوم 15 يناير المقبل لمن سدد مبلغ جدية الحجز، والذي يكون 20 ألف جنيه للشقق التسليم الفوري في المحافظات و30 ألف للشقق تسليم بعد 36 شهرًا، وذلك لاتاحة أكبر فرصة أمام المواطنين للتقديم في الإسكان الاجتماعي.

ويتم رفع الأوراق على الموقع الإلكتروني للصندوق، اضغط هنا والمخصص لاستقبال طلبات المتقدمين.

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