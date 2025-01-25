إجراءات حجز أراضي بيت الوطن للمصريين في الخارج

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في إتاحة حجز أراضي بيت الوطن ضمن المرحلة العاشرة للمشروع، حيث تم طرح 2974 قطعة أرض بـ 13 مدينة.

وتم استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ابتداءً من يوم 14 يناير ويستمر لمدة أسبوعين، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز لقطعة الأرض المراد حجزها.

وأكدت الوزارة أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة للأراضي بالمرحلة العاشرة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين في الحجز، على أن تكون الأولوية في الحجز بأسبقية وصول التحويل البنكي.

وجاءت الإجراءات المطلوبة بعد تحويل مقدم جدية على النحو التالي:

- تجهيز ملف به بعض الأوراق المطلوبة مثل، جواز سفر الحاجز، وبطاقة الرقم القومي، ورق الإقامة ويكون ساري.

- تجهيز ملف آخر بع ايصال التحويل الخاص بدفعة المقدم،

- ذكر البيانات التالي التي سيتم إرسالها في الإيميل الخاص بحجز أراضي بيت الوطن وهو bayt_waten@mhud.gov.eg.

- ذكر اسم المتقدم بالكامل بالعربي، والاسم بالانجليزي مثل الموجود في سويفت التحويل، بجانب اسم البنك المحول منه الدفعة المقدمة.

- كتابة رقم الحساب البنكي الذي تم تحويل منه الدفعة المقدمة، ورقم اي بان الحساب البنكي المحول منه الدفعة المقدمة، ورقم مرجع الحوالة، وكود الحجز.

أماكن أراضي بيت الوطن

أشار وزير الإسكان، إلى أن الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن تشمل مدن:

- (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان – دمياط الجديدة – السادات – 15 مايو).

- (أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة).

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ننشر أسعار وأماكن أراضي بيت الوطن.. وبدء الحجز بعد 24 ساعة