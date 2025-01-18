اليوم.. وزير الإسكان يتفقد العاشر من رمضان لمتابعة عدد من المشروعات الجارية

كتب- محمد عبدالناصر:

يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة تفقدية بمدينة العاشر من رمضان من المقرر أن تشمل عدة مشروعات سكنية وطرق ومرافق.

يرافق وزير الإسكان، مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولو المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

اقرأ أيضًا:

اضطراب الملاحة وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تسببت "الرياح الشيطانية" في حرائق كاليفورنيا؟.. خبير يوضح

قانون العمل الجديد يمنح العاملين مزايا غير مسبوقة في الإجازات المرضية

قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط سماع الشهود في التحقيقات

انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025