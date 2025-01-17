وزير الإسكان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة- صور
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتب- محمد عبدالناصر:
أدى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد مصر بالمركز الثقافى الاسلامي بالعاصمة الإدارية، حيث ألقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خطبة الجمعة، وبحضور وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة، ووفود الشباب والجامعات.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مصر تشهد طفرة عمرانية حقيقية ونهضة كبيرة، حيث يتم إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية متطورة وذكية، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، ومن بين تلك المشروعات الضخمة مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتى هذا الحدث عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على نقل تبعية مسجد مصر الكبير إلى وزارة الأوقاف.
فيديو قد يعجبك: