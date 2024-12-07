استشاري تخطيط عمراني: الطرح السكني الحالي يلبي احتياجات منخفضي الدخل

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني، إن الطرح الحالي الخامس للوحدات السكنية يتضمن نحو 78 وحدة سكنية، منها 13 وحدة جاهزة للتسليم مخصصة لمنخفضي الدخل، بالإضافة إلى نحو 42 ألف وحدة أخرى سيتم تسليمها بعد نحو 36 شهرًا، وهو وقت معقول.

وأضاف "حسنين"، خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الطرح الجديد للوحدات السكنية يهدف إلى توفير مساكن بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، خاصةً منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأكد أن أسعار هذه الوحدات أقل بكثير من أسعار الوحدات المطروحة في القطاع الخاص، وذلك بفضل الدعم الحكومي الذي يشمل تخفيض أسعار الأراضي وإعفاءات ضريبية.

وأشار "حسنين"، إلى أن هذا الطرح يتميز بتوزيع جغرافي عادل، حيث تشمل الوحدات المطروحة جميع محافظات الجمهورية، وليس فقط المناطق الحضرية الكبرى.

وأكد استشاري التخطيط العمراني، أن هذا الطرح يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الدولة في توفير سكن كريم لجميع المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.

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