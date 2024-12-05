طرح شقق جاهزة للتسليم الفوري بـ 400 ألف جنيه

كتب- محمد نصار:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات بسعر 400 ألف جنيه للوحدة.

شقق جاهزة للتسليم بسعر 400 ألف جنيه

يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية لمنخفضي الدخل جاهزة للتسليم بمحافظات، الأقصر وقنا والشرقية وأسيوط، بمساحات تصل إلى 90 مترًا مربعًا.

ويتم سداد 20 ألف جنيه جدية حجز، ويبدأ القسط الشهري من 2175 جنيهًا، حيث يكون الحد الأدنى لدخل المتقدم 4350 جنيهًا فأعلى.

ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% من إجمالي سعر الوحده السكنية عند التعاقد.

ويتراوح مبلغ الدعم النقدي المباشر بين 5 و60 ألف جنيه حسب مستويات الدخل ويخصم من سعر الوحدة.

فيما يبلغ الدعم غير المباشر 875 ألف جنيه (800 ألف جنيه متوسط قيمة دعم عائد التمويل العقاري + 75 ألف جنيه قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة).





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