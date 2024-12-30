سكن لكل المصريين.. تنفيذ 100 ألف شقة لمحدودي ومتوسطى الدخل

كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات.

وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء، بالبدء في تنفيذ 50 ألف وحدة إسكان جديدة لمحدودي الدخل والشباب، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة لـ 50 ألفاً يتم تنفيذها حاليا.

كما وجه رئيس الوزراء أيضًا، بتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية جديدة لشريحة متوسطي الدخل، وطرحها للحجز للراغبين.

أشاد رئيس الوزراء بثقة المواطنين في هذا المشروع القومي المهم، الذي تبناه الرئيس، ويلبي مطالب شرائح عديدة في المجتمع في تملك وحدة سكنية لائقة بسعر مناسب.

وخلال الاجتماع عرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات القومية، حيث أشار في هذا الصدد إلى نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، من بينها مشروع الأبراج الشاطئية، ومشروع الداون تاون وامتداده، ومشروع الحي اللاتيني، والمدينة التراثية، ومشروعات الإسكان (المتميز، و"سكن لكل المصريين"، وسكن مصر).

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