"الإسكان": حملات إزالة الإشغالات بمدن السادات و15 مايو والعاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن السادات، و 15 مايو، والعاشر من رمضان، استكملت حملات إزالة الإشغالات والظواهر العشوائية وغلق الأنشطة المخالفة، بالتعاون مع الشرطة، وذلك في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة منع المخالفات بجميع صورها لتعزيز مستوى التنظيم الحضري وتطوير الخدمات في المدن الجديدة.

وقال المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم تنفيذ حملة مكثفة لإزالة جميع الإشغالات المخالفة، حيث شملت الحملة العديد من المناطق الحيوية بالمدينة، مع التركيز بشكل خاص على محور الحي الأول.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 14 قرار غلق وتشميع لبدرومات مخالفة لشروط التعاقد والتخصيص في المناطق السكنية العاشرة والثامنة عشرة والعشرون.

وطالب المهندس ياسر عبد الحليم حسن، الإدارات المعنية بتكثيف الرقابة والتفتيش الدوري على الأحياء السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

ونفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات، وذلك تحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، حيث استهدفت الحملة إزالة الإشغالات من الطرق الرئيسية والميادين بمختلف أنحاء المدينة، وأسفرت عن تنفيذ 38 قرار غلق وتشميع وإزالة في الحي الثامن، بالإضافة إلى إزالة مختلف التعديات والاستحواذات الزراعية بالمجاورة 66 في الحي ذاته.

ونوه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، عن أنه تم شن حملة أخرى أسفرت عن إزالة أبواب معدنية قد تم تركيبها بهدف فتح محال تجارية أمام قطعة سكنية بالمجاورة 46 دون ترخيص، كما تم ضبط كميات من الأخشاب والأدوات المستخدمة في بناء مخالف بمنطقة B3، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وخلال الحملة، تم أيضًا رفع مختلف الإشغالات والتعديات التي كانت تعوق حركة المواطنين في كل من الحي العاشر والحي الرابع عشر، لضمان تحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وقال المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إنه تم شن حملة بمنطقة الـ290 فدانا، حيث تم رفع الإشغالات من أمام المدارس والأسواق التجارية.

وأوضح المهندس علي سعد أن الحملة تأتي في إطار الحفاظ على النظام العام وتحسين جودة الحياة لسكان المدينة، مشيراً إلى أن التصدي لتلك الإشغالات والمخالفات يُعد جزءاً من الجهود المستمرة لتطوير المدينة وتقديم خدمات متميزة للسكان.

وأكد مسئولو أجهزة مدن 15 السادات والعاشر من رمضان و15 مايو، استمرار الحملات لإزالة التعديات والمخالفات بجميع صورها، بالتعاون مع الشرطة المختصة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

اقرأ أيضا:

وزير العمل: 45 يومًا إجازة سنوية بالقانون الجديد لهذه الفئة

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على أولويات صرف الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة