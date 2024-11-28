الإسكان: أكثر من 3 ملايين مواطن استفادوا من مشروع "سكن لكل المصريين"

كتب- حسن مرسي:

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع "سكن لكل المصريين" يهدف إلى توفير سكن لائق لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "on"، أشارت عبدالحميد، إلى أنه منذ انطلاق المشروع في عام 2014، تم إطلاق 18 إعلانًا، حيث تجاوز عدد المتقدمين له مليون وسبعمائة ألف شخص.

وأوضحت عبدالحميد أنه تم تسليم 605 ألف أسرة وحداتها السكنية، مما يعني أن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن يعيشون الآن في مساكنهم الجديدة.

وأكدت أن جميع الوحدات السكنية التي تم بناؤها بمساحة 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري، مع توافر كافة الخدمات اللازمة.

كما تابعت عبدالحميد بالقول إنه تم توزيع الوحدات على مستوى الجمهورية، حيث تم بناء 85% منها في المدن الجديدة و15% في المناطق الحضرية داخل المحافظات، وفقًا لتوافر الأراضي.

وأشارت إلى أن هذا المشروع جزء من استراتيجية الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وزيادة المناطق المأهولة بالسكان، والتي ارتفعت من 7% عند بداية المشروع إلى حوالي 13% أو أكثر حاليًا.

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