خالد عباس: العاصمة الإدارية سددت ضرائب بأكثر من 7 مليارات جنيه

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تعد واحدة من أكبر المساهمين في خزانة الدولة، حيث سددت ضرائب بأكثر من 7 مليارات جنيه.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" أشار عباس إلى أن الأرباح التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت 25 مليار جنيه قبل الضرائب.

وأكد عباس أن هذه الأرقام تعكس النجاح الكبير الذي حققه المشروع خلال 7 سنوات فقط من انطلاقها، رغم التحديات الاقتصادية التي واجهت البلاد.

وأضاف أن العاصمة الإدارية أصبحت نموذجاً يحتذى به في مجال التخطيط العمراني والبنية التحتية، مشيراً إلى أن المدينة تستوعب حالياً 1500 أسرة ستصل إلى 20 ألف أسرة بنهاية العام بالإضافة إلى أكثر من 50 ألف موظف.

ولفت عباس إلى أن الطلب على الأراضي في المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية يتجاوز المساحة المخصصة لها، مما يؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع لدى المستثمرين.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية ستستوعب حوالي مليون مواطن خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار عباس إلى أهمية وسائل النقل العام في العاصمة الإدارية، حيث يتم نقل أكثر من 50 ألف موظف يومياً عبر القطار الكهربائي الخفيف للعمل في المقرات الحكومية، كما استقل أكثر من مليون و600 ألف راكب الحافلات التابعة لوزارة النقل خلال 9 أشهر.

واختتم عباس تصريحاته، بأن سعر المتر في العاصمة الإدارية من عامين كان يتراوح ما بين 7 إلى 9 آلاف جنيه، حاليا يتراوح من 28 إلى 45 ألف جنيه للسكني و100 ألف جنيه للمتر الإداري والتجاري