مؤسس شركة "تايتان كابيتال": منبهر بالعاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة- أ ش أ-

‎التقى المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، كانازاوا يوكيو، مالك ورئيس شركة "تايتان كابيتال"، ونيوا كشيروا، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء تحالفه الاستثماري المكون من 15 شركة من كبرى الشركات، لبحث سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمستثمرين اليابانيين في مصر.

وبحسب بيان، تم لقاء الوفد الياباني بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية.. وأوضح خالد عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد أول مدينة ذكية خضراء مستدامة تمتلك فرصا استثمارية واعدة، ما بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات صناعية، حيث إن المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية للدولة المصرية حدد العديد من مناطق التنمية أهمهم العاصمة الإدارية الجديدة، والتي توفر العديد من الفرص الاستثمارية التي تسهم في توفير فرص عمل كبيرة للمصريين.

ومن جهته أعرب كانازاوا يوكيو، مالك ومؤسس شركة "تايتان كابيتال"، عن انبهاره بما تم إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، كما أثنى على ما شاهدة بمدينة الفنون والثقافة من تصميم عمراني متميز يمزج بين الحداثة والعراقة مع استخدام أحدث التكنولوجيات، مشيرا إلى أن ما تم رؤيته في العاصمة الجديدة بصفة العموم يعد نموذجًا أكثر إبداعًا للتنمية المستدامة، ونقلة حضارية تخلق فرصًا واعدة لبناء شراكات مستقبلية خاصة بعد ما لمسنا طموحًا كبيرًا وإصرارًا لدي الدولة المصرية علي العمل الجاد والمتواصل بمشروعات تنموية ضخمة تم تنفيذها في زمن قياسي.

‎وأوضح "كانازاوا يوكيو، أن شركاءه المستثمرين يرغبون فى تشكيل تحالف استثماري يتخذ من مصر قاعدة ومنطلقا للسوق العربية والإفريقية، مضيفاً أنه يدعو أصدقاءه المستثمرين من أمريكا وأوروبا للاستثمار في مصر في سوق واعدة وتتمتع بالعديد من الفرص الكبيرة للاستثمار في مختلف المجالات.