وزير الإسكان يزور المنطقة الصناعية في كوجالي التركية لتعزيز التعاون

كتب- محمد عبدالناصر:

زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المنطقة الصناعية في ولاية كوجالي التركية، حيث اطلع على نظم الإدارة والتحكم والتشغيل القياسي في المنطقة.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهوده لتعزيز تبادل الخبرات وتشجيع استثمار المطورين الصناعيين الأتراك في مصر، بالإضافة إلى دعم توطين صناعة المعدات اللازمة لمشروعات الإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

واستمع الوزير، إلى عرض تفصيلي من المسؤولين في المنطقة الصناعية، حيث أشاروا إلى أنها تمتد على مساحة حوالي 5 ملايين متر مربع وتضم أكثر من 90 مطورًا صناعيًا ومستثمرًا في قطاعات متعددة، مثل المعدات الكهربائية والإلكترونية.

وتشمل المنتجات المصنوعة هناك طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي، وموزعات الجهد المنخفض، والألواح الشمسية، بالإضافة إلى آلات البناء والمعدات المستخدمة في عمليات التشييد.

ودعا "الشربيني"، المطورين الصناعيين الأتراك إلى التواجد في مصر، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أبرز أهمية المطور الصناعي في الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه المناطق يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الاقتصاد.

وناقش الوزير، أيضًا مع المسؤولين عن المنطقة الاقتصادية آليات التشغيل الحديثة المستخدمة، التي تسهل حركة الآلات والمعدات داخل المصانع وتؤمن الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف، وأكد أهمية تزويد هذه المناطق بأعلى معايير الجودة.

واختتم الوزير زيارته بتأكيد ضرورة تبادل الخبرات بين مصر وتركيا في إنشاء المناطق الصناعية، معلنًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك، بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية، لتشجيعهم على الاستثمار في مصر.