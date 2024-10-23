الأسعار وأماكن الحجز.. الأوراق المطلوبة للتقديم في الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي ضمن برنامج سكن لكل المصريين.

وأعلنت الوزارة بشكل رسمي عن الأماكن والأسعار الخاصة بالطرح الجديد، حيث تم تحديد 3 مستويات من الأسعار جاءت على النحو التالي:

- سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

- سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه.

- سعر وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

- يتم التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل سيصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.

الأوراق المطلوبة للمتقدم الأعزب

- إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة سارية.

- استمارة الحجز والإقرار للوحدة السكنية موقعين بخط اليد من كراسة الشروط، على أن تكون بصورة واضحة.

- إثبات الدخل من مكان العمل سواء كان قطاع عام أو شركة خاصة، وفي حالة الأعمال الحرة يتم تقديم شهادة معتمدة من محاسب قانوني.

– أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة، عمـل إضافـي – امـلاك الزراعيـة أو العقارات أو الأراضـي – معاش استثنائي– امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائـع أو أى أوعيـة ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق ماليـة تــدر دخــل إضافي.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

– يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

– شـهادة التأمينات الاجتماعية إن وجـدت موضحـُا بهـا المهنـة والأجـر التأمينـي أو صـورة مـن البطاقـة النقابية أو اشتراك النقابة.

– يتم تقديم برنت تأمينات لو وجد.

الأرامل والمطلقات

– وثيقة تثبت الحالة الاجتماعية للمتقدم سواء مطلق أو أرملة.

– صورة من مستند النفقة بالنسبة للمطلقة

– طابعة معتمدة لبيانات المعاش من هيئة التأمينات الاجتماعية.

– إيصال مرافق حديث من مقر السكن الحالي (غاز أو مياه أو كهرباء).

بالنسبـة لـذوي الإعاقـــة:

– سـيتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات المتاحة، وسـيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% مـن الوحـدات المتاحة لـذوي الإعاقـــة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الـدال علـى درجـة الإعاقـة مـن المجالـس الطبيـة المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطـن على أن يكــون مستند إعاقـة حديــث صـادر فـى عـام 2023 أو 2024.

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