موعد القرعة العلنية لشقق فالي تور بحدائق أكتوبر.. المكان وشروط الحضور

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية، في إجراء القرعة العلنية لتخصيص 2406 وحدات سكنية للفائزين من العملاء الذين تقدموا للحجز بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر.

وجاءت تفاصيل حضور القرعة على النحو التالي:

- تقام القرعة في الصالة المغطاة الكائنة على طريق زويل بمدينة حدائق أكتوبر.

- القرعة ستكون يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر المقبل.

- تقام الساعة الـ10 صباحاً، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط.

- يتم بث القرعة على الهواء مباشرة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

- يمكن لأي شخص سدد جدية الحجز لحضور القرعة بإيصال السداد

- ليس شرطا حضور القرعة لتخصيص الشقة.

وكان أكثر من 11 ألف مواطن تقريبا تقدموا للحجز على عدد 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وانتهت فترة الحجز للوحدات السكنية بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر يوم 29 أغسطس.

وعن أنظمة السداد في الطرح، تم سداد 150 ألف جنيه مقدم حجز، ثم استكمال 20% من ثمن الوحدة بعد إجراء القرعة الخاصة بتخصيص الشقق، ثم سداد 10% من ثمن الوحدة وقت التعاقد.

ويتم سداد المبلغ المتبقى من ثمن الوحدة والبالغ 70% على أنظمة السداد تبدأ بـ3 سنوات بدون فوائد و5 سنوات، و7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي.

وجاء سعر الشقق والأسعار على النحو التالي:

سجلت الشقة الـ 96 متر مليون و486 ألف جنيه، حيث يصل مقدم الحجز لـ 150 ألف جنيه ثم يتم سداد 165 ألف جنيه استكمال دفعة المقدم، ثم وقت التعاقد سيتم سداد 146 ألف جنيه، وبهذا يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الوحدة.

الـ 70% المتبقية يتم سدادها على 3 او 5 أو 7 سنوات، ويكون القسط الربع سنوى على 3 سنوات 127 ألف جنيه، لو على 5 سنوات يكون القسط الربع سنوي 92 ألف جنيه.

أما لو على 7 سنوات يكون القسط الربع سنوى 76 ألف جنيه.