كتب- محمد عبدالناصر:

طالب المهندس فادي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة "اربن لينز" الكويتية، الدولة بالتوسع في إنشاء المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية تمتد حتى عام 2027، تضمنت تحديد 152 مكونًا إنتاجيًا سيتم تصنيعها داخل مصر، وهو ما سينعكس إيجابيًا على السوق المحلية وخاصة صناعة العقارات.

وأضاف، خلال مشاركته في الجلسات النقاشية لمؤتمر Building Beyond Summit، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تشمل قائمة مفصلة بالمنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا باستخدام تكنولوجيا متقدمة، مما يسهم في خفض معدلات الاستيراد المرتفعة التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الماضية. كما أشار إلى دور القطاع الخاص والتعاون الوثيق بين المطورين والمصنعين على مدار السنوات الماضية لمواجهة نقص بعض المستلزمات المستوردة.

وشدد على أهمية الشراكة في مجال التطوير العقاري، لأنها تسرّع من وتيرة التنمية العمرانية على الأرض، معتبرًا أن النقاش البنّاء بين المطور والمصمم "أمر حتمي". وأوضح أن المطور، رغم كونه المايسترو للمشروع، يؤمن بأن المصمم عنصر نجاح أساسي، ليس فقط من حيث التصميم الجيد، بل التصميم المناسب لكل موقع.

وفي ردّه على سؤال حول مطالبة المصنعين بتعاقدات طويلة الأمد مع المطورين، قال المهندس فادي عبدالله إن المطورين يمكنهم ذلك، لكنه يواجهون قلقًا يتعلق بالالتزام بالمواعيد وجودة الموارد واستمراريتها طوال فترة التعاقد، خصوصًا وأن المشاريع تمتد لخمس سنوات. وأوضح أن هذه التعاقدات تحمل نسبة مخاطرة كبيرة، كما أن بعض الموارد مستوردة من الخارج لأن المصانع المحلية لا تنتجها أو لا تمتلك القدرة الكافية على تلبية كافة احتياجات المشروعات.

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